Feto de 3 meses é abandonado dentro de banheiro de UBS em Manaus

Não houve informações até o momento sobre a mãe da criança. O corpo foi levado para a sede do IML onde deve passar por exames de necropsia. O caso deve ser investigado, se for considerado aborto de maneira intencional pode gerar pena de 1 a 3 anos pelo crime.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado após usuários da unidade encontrarem o feto. De acordo com peritos, o bebê se desenvolveu até os 3 meses de gestação e é do sexo masculino.

Manaus/AM- Um feto foi encontrado por populares na tarde desta segunda-feira (24), dentro do banheiro da Unidade Básica de Saúde Leonor de Freitas, no bairro Compensa 2, na zona Oeste de Manaus.

