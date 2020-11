Festa com mais mil pessoas é fechada durante fiscalização em Manaus

Três festas clandestinas foram fechadas na noite desse sábado (29), durante fiscalizações de cumprimento às medidas preventivas e à lei eleitoral. Em uma delas delas as equipes encontraram uma mega aglomeração com mais de 1 mil pessoas. A festa clandestina Sunset, ocorria no Haras Bonsucesso, na Zona Oeste.

O organizador da festa foi autuado pela Dvisa por realizar evento que está suspenso por conta das eleições e da pandemia do coronavírus. Ele foi conduzido ao 19o Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A segunda ocorrência se deu no evento Boteco do Boi, que estava acontecendo no Rio Negro atlético clube e foi fechado. Os proprietários foram autuados pelos agentes da Dvisa Manaus por aglomeração e também por estar realizando evento em período proibido de atividades. O evento foi ainda notificado pelo Corpo de Bombeiros por não apresentar documentos tipo AVCB.

De acordo com o comandante da operação, major Marco Gama, outro evento no Olímpicos Clube foi fechado por aglomeração e funcionar em período proibido. São irregularidades passíveis de multa. “Os locais estavam descumprindo o decreto e atentando contra a saúde, são festas que foram fechadas e notificadas”, informou.

Durante as ações, também foram fiscalizados oito estabelecimentos, incluindo bares próximos à praça da saudade, no Centro.