Festa clandestina com 500 pessoas no Atlético Rio Negro é encerrada em Manaus

Manaus/AM - Na zona sul de Manaus, os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) fecharam quatro estabelecimentos que descumpriam o decreto governamental de prevenção da Covid-19. Ainda durante as fiscalizações, duas festas clandestinas foram encerradas por descumprimento de medida sanitária. Uma com mais de 2 mil pessoas, no Tarumã, e outra com mais de 500 pessoas, no bairro Centro, zona Sul.

Ao todo, 10 estabelecimentos foram vistoriados. No Centro da capital, uma festa clandestina foi encerrada no clube esportivo Atlético Rio Negro, localizado na avenida Epaminondas. No local, cerca de 500 pessoas estavam reunidas em aglomeração, em descumprimento de decreto governamental. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada para permanecer no local, evitando assim, que outras festas voltassem a acontecer.

O estabelecimento Bohemia Bar, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus, foi encerrado com a chegada dos fiscais da CIF. O local foi multado pelos agentes do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

O fiscal sanitário Rednaj Mota, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), disse que, dos dez estabelecimentos fiscalizados, quatro não estavam obedecendo o decreto vigente. “Fechamos uma festa clandestina no Centro da cidade, e outros três estabelecimentos estavam descumprindo o horário de funcionamento. Além do horário, estavam promovendo aglomeração de pessoas”, finalizou o fiscal.