Fazendeiro é preso por mandar executar desafetos no Amazonas

Manaus/AM - O fazendeiro Celso Deola, 61, foi preso, neste domingo (21), pelos homicídios de Jeferson André Bungentab e Neslon Antônio da Conceição, ocorridos na Rodovia Federal BR 319, próximo a Humaitá, no Amazonas.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes aconteceram nos dias 21 de agosto e outubro do mesmo ano. “As motivações de ambas as mortes seriam desavenças que Celso tinha com as vítimas. Por este motivo, ele contratou um homem identificado como Edimilson de Jesus Chagas, 33, para executar Jefferson e Nelson” disse a delegada Wagna Costa, titular da DIP do município.

Conforme a delegada, em dezembro de 2021, foram deflagradas duas fases da Operação Pistolagem, para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em nome do fazendeiro e de Edimilson.

“Edimilson foi morto após confronto com a polícia na primeira fase da operação. Já a segunda fase teve como destino a fazenda de Celso, porém ele não se encontrava na localidade e foi dado como foragido desde então”, falou.

Ainda segundo a titular, a prisão preventiva de Celso foi cumprida pelas equipes da Polícia Civil do Mato Grosso, que comunicaram os fatos à DIP de Humaitá.