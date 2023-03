Famílias dão versões diferentes para caso de homem morto a facadas por ex-sogro em Manaus

De qualquer forma, ele cometeu o crime e fugiu e por isso, acabou preso. Cristian foi localizado no Ramal do Brasileirinho e foi preso nesta quinta-feira (9).

“A parte dos familiares de Cristian alega que a mulher estava morando na casa do pai e mantendo a medida protetiva. No sábado a vítima teria chegado na cada de Cristian e ficou parado ali como se estivesse ostensivamente ameaçando. Cristian foi ali conversar com a vítima, houve uma discussão e Mateus foi morto a facadas.

Contudo, a família de Cristian alega que Mateus foi até a casa da ex e tentou intimidá-la e por isso, o pai da mulher foi tirar satisfações com ele.

“Na versão dos familiares de Mateus houve sim a intenção da matar Mateus em razão de desavenças do passado (...) Eles (Mateus e a filha de Cristian), estavam tentando retomar o relacionamento e ele não aprovava. Então no sábado aconteceu essa desavença e acabou ocorrendo o homicídio”.

No dia do crime, os dois acabaram se desentendendo e Cristian esfaqueou Mateus várias vezes. A família da vítima da uma versão para o crime e a família de Cristian dá outra como explica o delegado Torquato Mozer.

Manaus/AM- A polícia deu detalhes na manhã de hoje (10), sobre a prisão de Cristian Baltazar Nazaireno, 47, suspeito de matar o ex-genro Mateus Neves Rosa, 25, no bairro Coroado, no último sábado (10).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.