Familiares encontram motorista de app morto dentro do porta-malas em Manaus

De acordo com a polícia, a empresa responsável pelo rastreamento do carro de José Raimundo começou a fazer buscas pelo veículo após ser acionada pelos familiares. Ele teria saído para trabalhar por volta das 16h e não manteve mais contato.

Manaus/AM - Os familiares do motorista de app, José Raimundo de Souza Feijó, de 49 anos, o encontraram morto dentro de porta-malas do próprio carro, na noite desta terça-feira (05), na rua Caninana, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Ele estava com marcas de vários tiros pelo corpo.

