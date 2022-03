Familiares de jovem jogado em rio fazem protesto e acusam polícia do crime em Manaus

Eles contam que mesmo sem ter ligação com o mundo do crime, Luiz foi pego por policiais e levado para perto de uma balsa, onde foi obrigado a pular mesmo sem saber nadar.

A mãe do jovem e outros moradores acusam a Polícia Militar de assassinar o rapaz durante uma abordagem que tinha como alvo criminosos no local.

Manaus/AM – Familiares de Luiz Henrique, 21, encontrado morto na orla do Educandos no último sábado (27), realizaram uma manifestação nesta terça-feira (29), na praça do bairro para pedir Justiça pelo crime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.