Familiares cobram Justiça para irmãos mortos em Manaus

Manaus/AM- Familiares de Ernandes Corrêa do Espírito Santo e de seu irmão, Eduardo Corrêa do Espírito Santo, executados em Manaus, cobraram publicamente celeridade nas investigações dos crimes. Ernandes foi assassinado a tiros em seu mercadinho, na frente do filho, no dia 22 de janeiro deste ano. Eduardo, por sua vez, foi morto quando retornava da missa de sétimo dia do irmão.

A família alega que não há avanços significativos na elucidação dos casos e clamam por justiça e aguardam da polícia rapidez e eficiência para identificar, prender e punir os responsáveis por estes crimes brutais.

Em resposta às cobranças, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que o caso está sendo investigado. No entanto, a PC-AM ressaltou que outras informações não poderão ser divulgadas no momento, para não atrapalhar os trabalhos policiais