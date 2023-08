Família procura professor desaparecido há mais de 20 dias em Manaus

Amigos próximos a Lucas já foram contatados pelos familiares, mas sem notícias. A irmã do desaparecido chegou a enviar um valor em dinheiro para ele, para caso estivesse sem crédito no celular, porém, não deu sinal de vida.

A última localização enviada por Lucas à família, foi no bairro Lagoa Azul. Na avenida Acácia Negra, próximo a Igreja Mundial Da Graça Aliança com Deus, CEMEI Professora Odete de Araújo Puga Barbosa e M.N Distribuidora.

De acordo com a família, Lucas é professor de química e se mudou para Manaus em março deste ano, e sempre manteve contato com os irmãos. No entanto, desde o início de agosto não respondeu mais mensagens enviadas no WhatsApp e ligações telefônicas não se completam.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.