Família procura idoso desaparecido em Manaus

Manaus/AM - Manuel Laércio Teixeira de Oliveira, 80, está desaparecido desde a última sexta-feira (4), por volta das 19:30h, quando saiu da casa onde mora, localizada no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. A polícia civil pede ajuda para localizar o idoso.



De acordo com a polícia civil, a filha do desaparecido informou que o idoso trajava uma camisa branca com listras cinzas, calça azul clara, tênis preto e branco e uma bolsa com pertences para dormir. Ela acrescentou que o pai possui Alzheimer.

Também conforme a filha, Manuel possui calvície, cabelos brancos, tem estatura magra, uma tatuagem no antebraço esquerdo e uma cicatriz cirúrgica no abdômen.



Quem tiver detalhes sobre a localização de Manuel Laércio Teixeira de Oliveira, pode entrar em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99996-4264, 99401-5701 e 99280-5329.