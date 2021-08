Família procura homem que desapareceu após entrar em barco com destino a Manaus

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Josenilton, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, nesta segunda-feira (23), por volta das 14h10, a comunicante Maelen Sena Marques, 33, irmã de Josenilton, compareceu à unidade especializada para relatar que o comandante do barco ligou para a família informando que Josenilton, no dia 7 de junho, já não estava mais a bordo da embarcação desde o dia 3, e que seus pertences foram deixados no município de Manicoré.

Manaus/AM - Josenilton Silva de Sena, 42, está desaparecido desde a tarde do dia 2 de junho deste ano, após embarcar por volta das 16h, no barco Stênio Araújo II, em Porto Velho (RO), e que tinha Manaus como destino.

