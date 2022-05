Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido em Manaus

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Renato, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, Vitória Laila Silva, 23, esposa do desaparecido, informou que Renato foi visto pela última vez saindo do endereço mencionado, desde então, ele não retornou para casa e os familiares não tiveram notícias sobre o seu paradeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.