Família de PM é rendida na própria casa durante assalto em Manaus

Na ocasião, a dupla teria invadido a casa e ameaçado os familiares do PM. Durante a fuga, um dos suspeitos foi perseguido e espancado pelos moradores da área até a chegada da polícia. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. O comparsa foi baleado, no entanto, conseguiu fugir.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.