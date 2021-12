Família de jovem morto em assalto a ônibus em Manaus soube do crime pelo WhatsApp

O jovem voltava do trabalho em um ônibus da linha 444, quando três criminosos, disfarçados de garis, entraram no coletivo e anunciaram o assalto.

“Descobrimos da pior forma possível, porque estava a foto dele exposta. Você está vendo o whatsApp e de repente vê a foto do crachá dele e o corpo dele no chão todo ensanguentado. Infelizmente a notícia chega assim pra gente agora”.

Segundo a prima da vítima, Rangelma Souza, parentes viram a foto Melquesedeque, estirado no chão do ônibus e o reconheceram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.