Família de adolescente estuprada desistiu de queixa após receber dinheiro de alemão, diz delegada

O caso ganhou repercussão nacional, no domingo (21), após o Fantástico divulgar as denúncias da adolescente que era explorada pela família e pelo empresário dono de uma pousada em Novo Airão, interior do Amazonas. Além da menina, outras adolescentes eram oferecidas para turistas que frequentavam o local.

A família da adolescente, de 15 anos, que filmou o próprio estupro cometido pelo empresário alemão Wolfgang Brog, 75, registrou dois Boletins de Ocorrência contra o suspeito, mas desistiu de seguir adiante com a queixa após receber dinheiro do estrangeiro, segundo informou a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

