Família de amazonense morta por ex-marido em Roraima organiza protesto

Manaus/AM - Familiares de Taluany da Silva Rocha estão organizando uma grande manifestação contra feminicídios no próximo dia 30 de setembro, na frente da Comarca de Alto Alegre, em Roraima.

O dia foi escolhido por se tratar do julgamento do ex-servidor público José Antônio Sousa Melo, que confessou ter assassinado a técnica de enfermagem amazonense com quase 30 facadas no dia 7 de dezembro de 2020.

O protesto está marcado para iniciar às 7h, duas horas antes do início do júri popular. O objetivo é pedir a condenação máxima de José, pelo crime bárbaro que tirou a vida da jovem de apenas 19 anos.

Micislene da Silva Braga, mãe de Taluany, conversou com nossa equipe de reportagem e se emocionou ao falar da filha:

“Estamos há 9 meses sem a Taluany e ainda dói muito. Eu não aceito ninguém dizer que foi Deus que tirou minha filha, porque foi esse homem que tirou ela da gente, que assassinou ela. A Talu tinha 19 anos, uma vida inteira pela frente, com muito sonhos e conquistas”, desabafa.

Thayna Braga Costa, irmã da técnica de enfermagem também falou sobre a expectativa da família:

“Nesse julgamento a gente espera que ele seja condenado com a condenação máxima, porque o que ele fez foi uma crueldade. Isso abalou tanto a nossa família quanto as pessoas onde nós moramos. Esperamos que ele pague por cada gota de sangue derramado da minha irmã, cada dor que ela sentiu, cada sofrimento. No meu coração, eu não queria apenas que ele pagasse, porque ele tirou a vida de uma jovem cheia de sonhos para se realizarem. Ele tirou aquele lindo sorriso da gente, aquele carisma, aquele jeito espontâneo dela de levar a vida (...), essa dor que estamos sentindo eu não desejo pra ninguém”, lamenta Thayna.

Toda a família da vítima ainda está muito abalada com a perda, mas não vai deixar de lutar por Justiça e garante que no dia do julgamento de José, estará na frente da Comarca para protestar.pedir a pena máxima para o réu.