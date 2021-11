Família comemora prisão de suspeito de matar Lucas Ramon e lamenta soltura de donos do Vitória

O advogado Iuri Albuquerque afirmou que para a família, que chegou a oferecer a quantia de R$ 40 mil a quem soubesse o paradeiro do pistoleiro, as investigações estão tomando a direção certa e que logo o caso será elucidado, mas lamenta que os os supostos mandantes já estejam nas ruas.

Manaus/AM - Familiares do sargento Lucas Ramon da Silva Guimarães comemoraram a prisão de Silas Ferreira da Silva, suspeito de matar a tiros o sargento em uma cafeteria do dia 1º de setembro deste ano. Os mandantes do crime, segundo a polícia, são os donos do supermercado Vitória Joabson Agostinho Gomes e Jordana Freire.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.