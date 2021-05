Falso 'sugar daddy' fingia ser rico para estuprar mulheres; Ele foi preso

Um homem de 45 anos foi preso na quarta-feira (13) no Distrito Federal após ser acusado de estupro por sete mulheres. Ele se passava por 'sugar daddy' em um site de relacionamentos.

De acordo com o UOL, as investigações apontaram que o homem fingia ser milionário para atrair as vítimas na plataforma 'Meu Patrocínio'. Na verdade, ele era desempregado e morava com a mãe.

"Ele procurava mulheres no site com idade média de 21 anos e as convidava para ir a um motel. Lá, inicialmente eram praticados atos sexuais consentidos, mas depois ele obrigava as vítimas a fazer coisas que elas não queriam", explicou a delegada Carolina Litran a reportagem do UOL.

Ainda segundo a publicação, ele filmava o encontro, com uma câmera escondida, e depois usava as imagens para chantagear as vítimas.

O homem foi preso e deve responder por estupro e ameaça.