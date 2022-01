Explosivo usado para detonar caixas eletrônicos é encontrado em kitnet em Manaus

Manaus/AM - Um explosivo foi encontrado dentro um um kitnet, na tarde desta segunda-feira (10), na rua das Palmeiras, no bairro da União, na zona centro-sul. O grupo MARTE foi acionado para o local. Segundo informações da polícia, o artefato foi encontrado após a Força Tática recuperar um carro roubado. O suspeito foi identificado e ao fazer uma revista no quarto onde ele morava encontraram o explosivo, drogas e um revólver. O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (MARTE) foi acionado para detonar a bomba com segurança no local. Ainda segundo o capitão do MARTE, o explosivo encontrado é geralmente usado na explosão de caixas eletrônicos. "A emulsão explosiva é funcional, que detonamos, é utilizada geralmente em ação de estouro de materiais muito fortes, como caixas eletrônicos, por exemplo. O local onde a bomba estava escondida tinha um perigo iminente e poderia ter sido detonada facilmente. E quem estava manuseando não parecia alguém amador", explicou o capitão Paulo Vitor. O suspeito e o material foram apreendidos e encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

