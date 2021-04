Ex-prefeito é preso suspeito de estuprar adolescente no Amazonas

Manaus/AM - O ex-prefeito do município de Urucará, Antônio Taumaturgo Caldas Coelho, 60 anos, foi preso em flagrante, pelo crime de estupro, praticado contra um adolescente de 16 anos. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (12), por volta das 13h46, em São Sebastião do Uatumã.

Segundo a escrivã Maria Girlane Vasconcelos, gestora da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na ocasião do crime, o adolescente foi até uma unidade hospitalar do município para receber atendimento médico devido a uma dor no estômago. No local, foi atendido por Antônio e este o receitou alguns medicamentos que, segundo ele, estavam em um quarto de hotel onde o mesmo estava hospedado.

Ainda de acordo com a escrivã, após o adolescente se deslocar ao hotel para buscar os remédios, o médico consumou o abuso sexual. Logo após o ocorrido, a vítima registrou a denúncia na 44ª DIP e as equipes policiais iniciaram as diligências e efetuaram a prisão dele. O homem negou a prática do crime, porém o exame de conjunção realizado no adolescente confirmou o abuso.

O adolescente recebeu apoio psicológico e social por parte de psicólogos, assistentes sociais e conselheiros tutelares. Já o infrator foi autuado em flagrante por estupro e permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.