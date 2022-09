Ex-padrasto invade casa e faz criança refém há mais de 12 horas

O pai do menino acompanha os trabalhos da polícia e está em contato com Leandro, que tem enviado fotos para mostrar que o garoto está bem.

Ela conseguiu fugir com a ajuda do vizinho, mas o filho e o amigo estão sendo mantidos em cárcere desde às 18h. A polícia cercou a casa e tenta negociar a liberação das vítimas, mas ainda não teve sucesso.

Inconformado com o término, ele decidiu invadir a residência onde a mulher estava com o filho e um amigo da família na noite dessa quarta-feira (21).

