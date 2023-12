Ex-marido é preso por perseguir e ameaçar mulher em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 49 anos foi preso nesta segunda-feira (11), no bairro Cidade Nova, na zona norte, por perseguir e ameaçar a ex-esposa, uma mulher de 44 anos. O homem ainda descumpriu uma medida protetiva que a mulher já tinha contra ele por outro episódio de agressão.

Conforme a delegada Patrícia Leão, o casal está separado há dois meses, no entanto, o agressor não se conformou com o término do relacionamento de 22 anos, e passou a ameaçar a ex-companheira.

“Em decorrência dessas ameaças, a mulher procurou a delegacia, registrou Boletim de Ocorrência (BO) e solicitou medida protetiva contra o indivíduo, e a ordem judicial foi decretada pela Justiça”, disse a delegada.

Ainda segundo a delegada, no dia 23 de novembro deste ano, o ex já tinha invadido a casa da vítima no momento em que ela estava dormindo e passou a realizar novas ameaças. Na ocasião, ele a agrediu e provocou um hematoma na cabeça dela.

Em razão disso, foi representado junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do indivíduo. Ele foi localizado e preso nesta segunda-feira.

O homem responderá por ameaça e descumprimento de medida protetiva no âmbito da violência doméstica, e ficará à disposição do Poder Judiciário.