Ex-gerente é preso suspeito de sacar R$ 8 milhões de cliente morto

A fraude foi detectada pelo mecanismo de segurança da instituição bancária. Ainda segundo a publicação, o ex-gerente ao tomar conhecimento do fato, se dirigiu até a casa do falecido, uma idosa, e tentou induzi-la a assinar um documento. Ela se negou e foi ameaçada.

De acordo com o UOL, os suspeitos ao tomarem conhecimento da morte do cliente, simularam o resgate de seu fundo de previdência, transferindo os valores para as contas pessoais de seus cônjuges.

