Estupradores de crianças presos em operação da PC no Amazonas são parentes das vítimas

Entre as vítimas estão quatro meninas e um menino, este último era abusado pela própria tia. No caso das meninas, três também foram violentadas pelos tios, duas sofreram a violência por mais de 3 anos.

A delegada Joyce Coelho detalhou a ação e disse que todos os detidos eram alvos de mandados de prisão e que em todas as situações, os suspeitos têm relações de parentesco com as vítimas menores de idade.

Manaus/AM – Cinco pessoas foram presas na manhã de hoje (1), na Operação Acalento, suspeitas de envolvimento em casos de estupro de vulnerável em Manaus e no município de Manacapuru, no interior o Amazonas.

