Estuprador preso pela PF violentava e filmava crianças da própria família em Manaus

Ela pede ainda que os pais fiquem atentos ao que as crianças e adolescentes consomem na internet pois alguns estupradores se aproximam não só através das redes sociais, mas também em chats de jogos. Denúncias podem ser feitas pelo número do disque-denúncia 100.

Durante o cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão na casa do homem, a polícia encontrou um vasto material que o mostrava estuprando crianças e adolescentes.

