Estuprador finge ser mulher e oferece emprego para atrair vítimas em Manaus

Manaus/AM - Um homem se jogou do terceiro andar de um apartamento ao tentar escapar da polícia na manhã desta quinta-feira (19), na Zona Sul. Ele é procurado por cometer uma série de estupros contra adolescentes na capital. No momento da abordagem o acusado estava trancado com uma nova vítima e se recusava a abrir a porta.

A delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), fala que o homem já estava sendo monitorado pela polícia desde o dia 22 de outubro e tinha um mandado de prisão em aberto. Ela explica que ele atraía as vítimas se passando por mulher em um perfil fake nas redes sociais. Na página ele oferecia vagas de emprego para adolescentes e marcava uma falsa entrevista no dia e local escolhido por ele.

Quando as menores chegavam ao ponto de encontro recebiam propostas de manter relações sexuais com ele. Mesmo quem recusava, era estuprada e filmada por ele, as imagens eram usadas posteriormente como chantagem. É que o abusador obrigava algumas a voltarem para ser violentadas novamente ou ainda para mantê-las calada. Ele ameaçava publicar o material caso elas o denunciassem.

Joyce ainda destaca o acusado também roubada os aparelhos celulares das menores. Na manhã de hoje, a polícia deflagrou uma operação para prendê-lo no apartamento, mas assim que ele percebeu a chegada dos agentes, correu para a janela de trás e tentou pular para fugir, mas se machucou e precisou ser levado pelo Samu para um hospital da capital. A vítima foi libertada e o acusado deve ser preso assim que receber alta médica. Ele tem uma ficha criminal extensa e responde por vários estupros, roubo e favorecimento à prostituição.