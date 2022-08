Estudantes são detidos com facas enquanto planejavam atacar colegas em Manaus

Segundo a polícia, a própria direção da escola foi quem acionou os agentes e informou sobre o ataque. Ao chegarem no local informado, os PMs abordaram e revistaram os menores e encontraram ao menos quatro facas com eles.

Manaus/AM – Um grupo de adolescentes armados com facas foram apreendidos dentro de um terminal de ônibus nessa segunda-feira (29), enquanto se preparavam para atacar colegas de escola no bairro São Geraldo, na zona centro-sul.

