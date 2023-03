Estudante de medicina é preso suspeito de estuprar criança no Amazonas

“Identificamos que o autor é conhecido da família da criança. Após denúncias dos familiares, iniciamos as investigações, colhemos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como solicitamos exames de corpo de delito e conjunção carnal no hospital local, que constataram as lesões nas partes íntimas dela”, informou o delegado.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, o crime ocorreu na casa da vítima, quando o suspeito se aproveitou da ausência dos pais dela e cometeu os abusos sexuais. Em seguida, se evadiu do local.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, prendeu nesta sexta-feira (24), um estudante de medicina, de 23 anos, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 11 anos. O crime ocorreu na quarta-feira (22), por volta das 14h, no bairro Caracol, naquele município.

