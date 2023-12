Estelionatário é preso por vender carros alugados em Manaus

Ainda segundo o oficial, durante as diligências, o homem foi flagrado realizando venda de veículo para outra vítima. Ele também informou aos policiais militares que um dos carros vendidos estava no bairro Tarumã, zona oeste, onde o carro foi recuperado.

Durante a prisão do homem, quatro veículos foram apreendidos com ele. O comandante da 3ª Cicom, capitão Laio Carvalho, explicou que o acusado os carros eram alugados de pessoas físicas e jurídicas.

