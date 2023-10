Esteira ‘recheada’ de drogas avaliadas em R$ 1,5 milhão é apreendida em barco no Amazonas

A droga e a esteira foram apreendidas e encaminhadas para a polícia judiciária, que seguirá com as investigações.

Durante a inspeção, a PMAM, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (PMAM), encontrou dentro do equipamento, 17.5 kg de cloridrato de cocaína. A polícia identificou que a esteira iria ser enviada a Manaus para um homem que não teve a identidade divulgada.

De acordo com a PM, a apreensão ocorreu durante abordagem a embarcação, que havia saído do município de Tabatinga. Na fiscalização, a cadela Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), sinalizou que havia entorpecentes dentro do equipamento de ginástica.

