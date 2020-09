'Estão tentando abafar' família de militar morto em batalhão pede justiça

Manaus/AM - O laudo do Instituto Médico Legal (IML), sobre a morte do soldado do exército Jhonatha Correa Pantoja, 18, encontrado morto com um tiro no peito, no dia 3 de agosto no 7º Batalhão de Polícia do Exército, aponta que não foram encontradas lesões de agressão física no corpo do soldado.

A família do militar, no entanto, questiona a falta de informações no laudo, pois, segundo eles, além das informações inconsistentes, o militar possuía marcas visíveis no corpo. O tio da vítima, em entrevista ao Portal do Holanda, cobra também o laudo do exército, se houve perícia no local onde Jhonatha morreu.

Familiares de Jhonatha afirmam que há uma tentativa de abafar o caso do militar, mas que ele não vai ser "só mais um". Eles cobram a devolução do celular do jovem, que teria sido recolhido para o inquérito aberto pelo quartel: "se foi suicídio, porque não devolvem?", diz o tio da vítima.

