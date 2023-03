‘Esquilo’ foi um dos pistoleiros que matou vereador em Manaus

Manaus/AM - Ewerton Silva de Jesus, 24, conhecido como “Esquilo”, foi preso nesta segunda-feira (6), suspeito de ser o atirador que matou o vereador do município de Tabatinga, Olímpio Guedes Olavo Júnior, segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

“O Esquilo participou efetivamente dessa morte sendo um dos atiradores e estava em um dos veículos usados para tirar a vida do parlamentar. O outro carro era apenas para dar apoio aos outros dois suspeitos que já foram presos”, explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado, o caso não foi totalmente elucidado e outras pessoas podem ter envolvimento na morte de Olímpio. “Possivelmente existe mandante a motivação ainda não está plenamente esclarecida”, concluiu Cunha.

Enquanto era levado para fazer exame de corpo de delito, Esquilo falou com repórteres e disse ser inocente e que estava com família no dia do crime.

Ewerton era o último procurado por envolvimento no homicídio. No dia 23 de novembro de 2022, Casemiro Igor Barreto Bezerra, 30, foi preso no bairro São Jorge, Zona Oeste, suspeito de envolvimento na morte.

Já no dia 16 de fevereiro deste ano, Hudson Andrade Guerreiro, 28, conhecido como “Gugu” foi preso em Garopaba, em Santa Catarina, também suspeito de envolvimento no crime.

Esquilo foi preso no bairro Flores, Zona Centro-Sul, e responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.