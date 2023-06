Esquema de falsificação de documentos é desarticulado no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 67 anos foi detido e indiciado pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato e falsidade ideológica na manhã desta sexta-feira (2), durante a a operação Lorem Ipsum, de combate à falsificação de documentos em Iranduba.

O diretor do IIACM, perito Mahatma Porto informou que as investigações começaram, após o gestor do posto de identificação do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) de Iranduba identificar irregularidades em documentos apresentados pelo idoso.



“A ação partiu de uma denúncia e até de uma investigação de um esquema de diversas fraudes envolvendo documentos falsos em Iranduba. Com isso surgiu essa operação onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão onde uma pessoa foi detida e será indiciada por diversas irregularidades apontadas nas investigações”, disse o diretor.



Durante a operação inúmeros documentos, dentre eles de pessoas já falecidas foram apreendidos. Conforme a polícia, os suspeitos usavam informações das pessoas para confeccionar documentos falsificados para diversos fins. Além disso, a polícia investiga a suspeita de idoso se apropriar de documentos de terceiros, solicitando serviços como benefícios sociais, mas não repassava aos devidos interessados. O diretor do IIACM aproveitou o resultado da operação para fazer um alerta à população.



“Neste mandado de busca e apreensão nós encontramos fichas de aposentadoria do INSS, apresentação de carteira de identidade falsas, vários documentos de terceiros. Então tem uma gama muito grande de material para ser investigado e se chegar à conclusão dos fatos”, reforçou Mahatma.

Prisão

O delegado Raul Augusto Neto, do 31° DIP, informou que após as informações trazidas pelo IIACM, foi deflagrada uma operação para o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do suspeito de participar do chamado esquema criminoso de falsificação de documentos.



“Na data de hoje, após tomar conhecimento da informação trazida pelo Dr. Mahatma, que o Instituto de Identificação teria identificado o uso de um documento falso em Iranduba e nós nos mobilizamos e realizamos a operação Lorem Ipsum, onde foi cumprido um mandado na casa de um dos alvos suspeito participar desse esquema de documentos falsos em Iranduba”, disse o delegado.



O homem de 67 anos foi detido e indiciado pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato e falsidade ideológica. Mahatma reforçou que as investigações em torno do caso vão continuar.