Esposa pega celular do marido para achar traição e descobre que ele estuprava os filhos de 7 anos em Manaus

De acordo com a mãe de uma das crianças, que é companheira do suspeito, ela teria desconfiado que o marido estava a traindo e pegou sem que ele percebesse, o cartão de memória do celular dele, para tentar flagrar algo. Porém, ao invés de uma traição, ela viu imagens de estupros que o pai cometia contra o filho do casal e uma filha que tinha fora do relacionamento. Segundo uma das crianças, o pai tocava em suas partes íntimas.

