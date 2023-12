Esposa de militar do Exército que estava desaparecida é achada morta no Amazonas

Durante as investigações, a polícia conseguiu identificar a placa do táxi onde Gabriele entrou e chegou ao motorista.

Manaus/AM - Gabriele Rabelo Brito, de 21 anos, foi encontrada morta nesse fim de semana na Estrada de Cucuí, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

