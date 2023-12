Envolvido na morte de jovem decapitado, 'Neném' é preso em Manaus

Manaus/AM - Kelvisson Souza de Oliveira, conhecido pelo apelido "Neném", foi preso nesta quarta-feira (13), suspeito de decapitar Sândalo Rebouças Marinho, 19, em julho do ano passado, dentro de uma canoa no bairro Antônio Aleixo, zona norte de Manaus.

O suspeito estava sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas, suspeito de participar do crime com a ajuda de ao menos seis pessoas. Segundo a polícia, a vítima foi morta por membros de facção criminosa no lugar do irmão, que era o verdadeiro alvo.

Sândalo foi sequestrado no dia 31 de julho. Ele foi degolado dentro de uma canoa e o crime brutal foi filmado pelos assassinos.

Em novembro do ano passado, outro envolvido, Kenin Gomes de Oliveira, foi preso por participação no crime. “Kevin e outros suspeitos abordaram Sândalo e perguntaram pelo irmão dele, mas como ele não foi localizado, os mandantes do crime 'Gileno' e a 'Baixinha', deram ordem para que levassem Sândalo para o local onde seria morto no lugar do irmão”, explicou a delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Seguem sendo procurados, Franciney Lemos Ferreira, Gileno Oliveira do Carmo e Jucimara Oliveira do Carmo.