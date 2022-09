Entregador é morto a tiros enquanto trabalhava em churrascaria em Manaus

Segundo o proprietário da churrascaria, o jovem trabalhava no local há poucos meses e estava com passagem comprada para ir a Curitiba no dia 2 de outubro, onde a mãe dele mora.

De acordo com informações de testemunhas, o homem estava trabalhando quando um carro preto parou em frente ao local e os criminosos saíram do veículo já efetuando vários disparos contra ele.

Manaus/AM - O entregador Engger Veliangel Brito Romero, 20, foi morto a tiros enquanto trabalhava em uma churrascaria nesta quarta-feira (21), na Avenida Vera Cruz, no bairro Lírio do Vale 2, na zona Oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.