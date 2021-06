Enrolado em lona, corpo é achado dentro de lixeira a céu aberto em Manaus

Ao lado da vítima, os policiais militares encontraram uma bolsa com um bilhete dobrado. O conteúdo ainda não foi revelado porque eles aguardam a chegada da Polícia Civil para realizar a perícia na cena do crime.

Moradores saíam para trabalhar, por volta das 6h, e levaram um susto ao se deparar com o corpo envolto em uma lona e amarrado com fita adesiva em meio ao lixo. Eles acreditam que ele tenha sido desovado na rua durante a madrugada.

