Engenheiro é preso suspeito de matar e enterrar esposa no quintal de casa

Após buscas na residência, o corpo foi encontrado enterrado no quintal. Jessé foi preso e se recusou a falar com a polícia sobre o crime. Ele vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver.

As mensagens, porém, levantaram suspeitas e durante as investigações, a polícia conseguiu rastrear o GPS do celular e descobriu que a mulher voltou para casa na noite do desaparecimento.

Os policiais também suspeitam que ele tenha trocado mensagens com parentes dela, se passando por Ana Júlia e declarando que havia traído o engenheiro e que precisava de um tempo a sós para pensar no que fazer.

A polícia prendeu nesta quinta-feira (19), o engenheiro Jessé de Souza Cunha, suspeito de matar a própria esposa, a professora Ana Júlia Alvarenga, 22. O corpo dele foi encontrado enterrado no quintal da casa deles, no Rio de Janeiro.

