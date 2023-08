Enciumado, homem bate na esposa perto de delegacia e acaba preso em Manaus

O homem responderá por vias de fato, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com a delegada Isabellita Leite, os crimes ocorreram nas proximidades da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), situada na área mencionada, e a motivação teria sido ciúmes por parte do suspeito.

Manaus/AM - Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (23), por sua companheira, de 24 anos, próximo a uma delegacia. A prisão ocorreu em via pública, no bairro Cidade de Deus, Zona norte de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.