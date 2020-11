Empresários são presos por usarem site falso em golpes na Black Friday

A Polícia Civil cumpre nesta sexta-feira (27), mandados de prisão e busca e apreensão contra empresários do Paraná que estariam criaram sites falsos de venda de eletroeletrônicos. Um novo site seria lançado hoje para aplicar golpes durante a Black Friday.

Na ação os agentes cumpre três mandados de prisão temporária, dois de busca e apreensão e quatro bloqueio de contas bancárias. As investigações mostram que o trio de empresários já estava na ativa com os sites falsos e já fizeram mais de 1 mil vitimas em vários estados do Brasil.

As vendas eram feitas por meio de site, chat e aplicativos. As pessoas compravam os produtos, mas estes nunca chegavam. Para enganar os consumidores, eles chegaram a criar um mecanismo que usava o nome de uma transportadora famosa para simular o frete e passar credibilidade às vítimas. Os produtos ofertados eram os mais variados e iam de banheiras a televisões.