Empresário morre após levar tiro na cabeça na frente do filho da esposa no Amazonas

Manaus/AM - O empresário Luiz Ferraz morreu após ser atingido com um tiro na cabeça na frente da esposa e do filho de 13 anos, na noite desse sábado (15), no ramal 6 de Janeiro no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O homem havia acabado de fechar o comércio e já estava em casa, que fica no andar de cima do comércio dele, quando os criminosos invadiram o local. Armados, eles renderam Luiz e a família e exigiram que ele entregasse todo o dinheiro do estabelecimento. Em dado momento, um dos criminosos atirou na cabeça de Luiz. Após o disparo, os assaltantes fugiram e o homem foi socorrido e levado às pressas para o município de Rio Preto da Eva. Luiz chegou a ser transferido para o Hospital João Lúcio, em Manaus, mas veio à óbito na manhã deste domingo (16). A polícia está acompanhando o caso e deve ouvir as testemunhas do crime nos próximos dias. Além de empresário, Luiz era vice-presidente da Comunidade Jericó e a morte dele causou revolta entre os moradores.

