Empresário mata esposa, filho, mãe e sogra a tiros em condomínio de luxo

Octávio Driemeyer Júnior de 44 anos matou a própria mãe, a sogra, a esposa e o filho de 14 anos nesta quarta-feira (27), em um condomínio de luxo na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As vítimas estavam dormindo quando tudo aconteceu.

Após os crimes, o empresário tirou a própria vida. Segundo a polícia, as vítimas foram mortas nos quartos onde dormiam, no segundo andar da casa.

Conforme a polícia, as primeiras a serem mortas foram a mãe, 79, e a sogra, 81, do empresário. Em seguida a esposa, 45, e por último, o adolescente, 14. O homem cometeu suicídio no próprio quarto do filho e foi encontrado bem perto dele.

Uma sexta pessoa que dormia no andar debaixo sobreviveu. Foi ela quem ouviu os tiros e chamou o zelador do condomínio. Ela contou a polícia que na noite anterior, todos tomaram um medicamento que foi dado pelo empresário.

Ela acredita que ele possa ter dopado as vítimas para cometer o crime. Por isso, os corpos devem passar por exames. Na casa da família a polícia apreendeu duas espingardas, mas apenas uma delas foi usada no crime.

O empresário, que não teve o nome revelado, era dono de duas empresas e segundo parentes, não tinha histórico de violência.