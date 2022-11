Empresário é preso por estuprar adolescente que conheceu pela internet no Amazonas

Mesmo assim, o homem a atacou e fez sexo à força com a menor. Em seguida ele deu R$ 100 para ela. Assim que saiu do estabelecimento, a vítima procurou a delegacia, denunciou o caso e o homem acabou preso por estupro e por exploração sexual, uma vez que tentou pagá-la.

A vítima entrou no carro dele e sem saber exatamente para onde iria foi levada para um motel. Lá, o homem pediu para manter relações sexuais com ela, mas garota se recusou e pediu para ir embora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.