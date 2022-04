Empresário é assassinado sentado em cadeira na frente de loja em Manaus

Miliares cobriram a cadeira que estava com o corpo até a chegada da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

Manaus/AM - O empresário Jackson Gomes Barbosa, de 37 anos, foi assassinado na tarde deste sábado na frente da loja em que era dono, na avenida Vera Cruz, do bairro do Lírio do Vale II, Zona Oeste de Manaus.

