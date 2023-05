Embriagados e sem CNH, motoristas são presos no Amazonas

Já no KM-109 da BR-319, a PRF-AM constatou que o outro condutor também apresentava sinais de embriaguez, e além do crime de embriaguez ao volante, ele não possuía CNH.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AM), o primeiro caso foi no KM-612 da BR-23, quando a equipe perseguiu um veículo em que o condutor não obedecia a ordem de parada, e ao alcançar o motorista, o homem apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e vermelhidão nos olhos e afirmou ter consumidos bebidas alcoólicas. Ele estava tão embriagado, que nem conseguia fazer o teste do bafômetro.

