Embriagado, homem ataca irmão com terçado durante briga e acaba preso em Manaus

Com ele, os militares encontraram duas facas, já o terçado foi localizado dentro da residência onde ocorreu o ataque. O homem foi detido e apresentado no 14º DIP.

Durante o desentendimento, o agressor se armou com um terçado e partiu para cima da vítima. O suspeito desferiu um golpe nas costas do irmão, mas, segundo a polícia, não houve ferimentos graves.

Manaus/AM - Um homem de 39 anos foi preso, nesta terça-feira (30), suspeito de atacar o irmão mais novo com um terçado durante uma briga, na Rua Boa Vida, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.