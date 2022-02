Embriagadas, cinco pessoas são presas na BR-174 e BR-319 durante fim de semana

As ações fazem parte da Operação Carnaval que acontecerá até o dia 2 de março em todas as rodovias federais do país.

Manaus/AM - Durante as fiscalizações nas rodovias federais BR-174 e BR-319 no fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu cinco pessoas e fez mais de 15 autuações por embriaguez ao volante.

