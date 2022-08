Em vídeo, suspeito de matar mãe e filho em Manaus tenta escapar da polícia

Cíntia e Holanda foram executados a tiros dentro da casa onde moravam na comunidade no último domingo (7). O crime aterrorizou e revoltou moradores, uma vez que as vítimas eram bastante conhecidas e queridas na área.

Em um vídeo feito por drone, ele aparece correndo em uma rua na tentativa de escapar da polícia. Com ele foi encontrada uma arma usada no crime.

Manaus/AM – Um homem conhecido no mundo do crime como “Vaguinho”, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (9). Vaguinho é suspeito de matar Cíntia Holanda, 62, e Luiz Holanda, mãe e filho, na Comunidade Nobre, no bairro Lago Azul, zona norte.

