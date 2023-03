Em três dias, PM prende quase 50 criminosos durante operação no Amazonas

Manaus/AM - Um operação das forças de Segurança da Amazonas já prendeu 49 pessoas, até o momento. A operação é realizada em Manaus, na Região Metropolitana e interior do estado, e tem objetivo de combater a criminalidade e dar mais segurança à população.

A nova fase da operação foi desencadeada, na noite da última quarta-feira (15), e intensificada, nesta sexta-feira (17). As ações são coordenadas pelo secretário de segurança, general Carlos Alberto Mansur, em conjunto com o comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, do subcomandante da corporação, coronel Algenor Teixeira, e dos comandantes dos policiamentos Metropolitano (CPM), coronel Bruno Azevedo e do Interior (CPI) Marcos Encarnação, bem como do delegado-geral da Polícia Civil, delegado Bruno Fraga, delegado-geral adjunto, delegado Guilherme Torres, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz.

A intensificação no policiamento já resultou, somente nos últimos três dias, na prisão de pelo menos 49 pessoas, envolvidas, principalmente em crimes de tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo, além na desarticulação de um laboratório de cultivo de maconha hidropônica, que funcionava, na zona sul de Manaus.

O trabalho integrado entre os órgãos de segurança segue sendo realizado de forma intensificada por tempo indeterminado para dar mais segurança à população amazonense.